Handwerk Stammtisch in Haldensleben: Was zehn Bäcker verbindet

Bäcker verraten am Stammtisch, warum ihre monatlichen Treffen in ganz Deutschland einzigartig sind. Während die Meister der weißen Zunft anderswo Konkurrenten sind, funktioniert hier seit 27 Jahren ein Miteinander. In Flechtingen haben die Bäcker sogar ein eigenes Museum.