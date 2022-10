Star-Wars-Fans treffen sich in der Haldensleber Bibliothek

Der Star-Wars-Reads-Day hat Fans von „Krieg der Sterne“ in die Stadt- und Kreisbibliothek Haldensleben gelockt. Einige Besucher kamen in sehenswerten Kostümen.

Haldensleben - In der Stadt- und Kreisbibliothek hat sich am Sonnabend alles um die Science-Fiction-Saga Star Wars gedreht. Zum zweiten Mal fand dort der vom DK-Verlag ins Leben gerufene Star Wars Reads Day statt, an dem sich seit 2012 jedes Jahr hunderte Buchhandlungen, Schulen, Bibliotheken und Spielwarenhandlungen beteiligen. „Es ist ein Vorlese- und Aktivitätentag, der vor allem auch Jungen animieren soll, die Bibliothek zu besuchen“, erklärte Leiterin Angelika Ermel.