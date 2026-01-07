Eltern in Haldensleben müssen ihre Kinder für das Schuljahr 2027/2028 bis zum 13. Februar 2026 anmelden. Welche Unterlagen erforderlich sind, wie die Anmeldung funktioniert und wann die Tage der offenen Tür stattfinden.

Startklar für die Schule: So läuft die Anmeldung der Haldensleber ABC-Schützen 2027/2028

Haldensleben/vö - Eltern in Haldensleben müssen ihre Kinder für das Schuljahr 2027/2028 bis spätestens 13. Februar 2026 anmelden. Schulpflichtig werden dann alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 geboren wurden. Laut Stadtverwaltung können auf Antrag auch Kinder angemeldet werden, die ein Jahr jünger sind.

In Haldensleben stehen drei städtische Grundschulen zur Wahl: Gebrüder Alstein, Erich Kästner und Otto Boye. Seit 2013 sind die Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Stadt aufgehoben. Für die städtischen Grundschulen findet im Vorfeld ein Tag der offenen Tür statt: Am 16. Januar von 8 bis 11 Uhr an der Grundschule „Gebrüder Alstein“(nach vorheriger Anmeldung) und am 23. Januar von 16 bis 18 Uhr an der Grundschule „Otto Boye“. An der Erich-Kästner-Grundschule gab es im November einen Besuchertag.

Schulanmeldung in Haldensleben über Online-Formular

Die Anmeldung zur Schule erfolgt über ein Online-Formular, das ausgefüllt, von beiden Eltern unterschrieben und zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde an die Stadt zurückgesendet werden muss. Bei gemeinsamem Sorgerecht ist zusätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung des zweiten Elternteils erforderlich. Alternativ kann das Formular bis zum Stichtag direkt im Rathaus ausgefüllt werden.

Die freie katholische Grundschule „St. Hildegard“ nimmt Anmeldungen laut Stadtverwaltung jederzeit entgegen und bietet vom 23. bis 27. Februar 2026 Hospitationstage an. Kontakt gibt es unter der Telefonnummer 03904/ 44133.

Alle Kinder erst an städtischer Grundschule anmelden

Die Pflicht zur Anmeldung ergibt sich aus dem Schulgesetz und dem Runderlass des Bildungsministeriums. Bei Verstößen droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Alle schulpflichtigen Kinder müssen zunächst an einer der städtischen Grundschulen angemeldet werden, bevor eine Entscheidung für eine freie Schule möglich ist.

Die Vergabe der Schulplätze richtet sich laut Verwaltung nach der Schulsatzung, die Reihenfolge der Anmeldung spiele keine Rolle. Die endgültige Schulzuweisung erfolge per Bescheid. Für Rückfragen stehen die Mitarbeitenden der Stadt unter 03904/479-2215, -2214 und -2217 zur Verfügung.