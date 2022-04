Stein an der Velsdorfer Eiche wird „ins Rollen gebracht“

Eine Eiche, an deren Ast eine Sektflasche baumelt, ein geheimnisvoll verhüllter Koloss und Salutschüsse - was dies alles mit der Geschichte von Velsdorf zu tun hat, haben die Bewohner und deren Gäste auf dem zentralen Dorfplatz miterlebt.

Velsdorfs Ortsteilbeauftragter Siegfried Dörheit (l.) und Feuerwehrmann Marcel Sawallich hängen ein hölzernes Schild zur Erinnerung an das Pflanzen der Eiche vor 31. Jahren an den Stamm.

Velsdorf - Den Anstoß zum Jubiläum hatte Wilfried Bammel gegeben. Der Hobbyforscher hatte sprichwörtlich „den Stein ins Rollen gebracht". Die Recherchen des 69-Jährigen ergaben, dass Velsdorf 946 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Im Landesarchiv Hannover stieß Bammel auf den entscheidenden Hinweis. Demnach hat Otto der I. mit der Urkunde vom 29. Januar 946 Fastlevesthorp an das Servatiuskloster Halberstadt in Quedlinburg an seine Mutter, der Äbtissin des Klosters, zu ihrer Seelenheil geschenkt.