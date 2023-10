Die Straßenbeleuchtung rund um den Kreisverkehr am Rollibad in Haldensleben hat in der Vergangenheit mehrfach ausgesetzt. Im Dunkeln kann es dann besonders für Fußgänger und Radfahrer gefährlich werden. Aber was war der Grund für die Aussetzer?

Stockdunkler Kreisverkehr: Warum am Rollibad in Haldensleben oft keine Straßenlampe an war

Der Kreisverkehr am Rollibad in Haldensleben ist wieder beleuchtet. Zwischenzeitlich fiel das Licht jedoch immer wieder aus und ließ Verkehrsteilnehmer im Dunkeln zurück.

Haldensleben - Wer sich zu dieser Jahreszeit früh am Morgen auf den Weg zur Arbeit macht oder eine Runde mit dem Hund geht, muss noch im Dunkeln vor die Tür. Umso wichtiger ist dann eine ausreichende Straßenbeleuchtung. Am Kreisverkehr am Süplinger Berg in Haldensleben ist es jedoch in der Vergangenheit bereits mehrfach finster geblieben. Die Volksstimme hat bei der Stadtverwaltung nach dem Grund gefragt.