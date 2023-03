Der erste Storch ist auf der alten Molkerei in Flechtingen gelandet.

Flechtingen - Mit der Tag-und-Nacht-Gleiche beginnt am 20. März kalendarisch der Frühling, und mit dem Frühlingserwachen soll in Flechtingen am Sonnabend, 18. März, mit einem bunten Aktionstag im Ortszentrum gefeiert werden.