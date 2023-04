In direkter Nachbarschaft zu einem Storchennest wohnt Familie Heider in Wegenstedt. Steven Heider erzählt, warum er schon zwei tierische Bruchpiloten retten musste.

Die Adebars an der Oebisfelder Straße in Wegenstedt holen eifrig Äste heran und bereiten ihr Nest zum Brüten vor.

Wegenstedt - Im sogenannten Land der tausend Gräben scheinen Störche die idealen Bedingungen vorzufinden. Am Rand des Biosphärenreservates Drömling liegt Wegenstedt. Und seit Jahren ist Wegenstedt für die Adebars eine beliebte Adresse. Zum einen gibt es am Ufer der Spetze noch viele feuchte Wiesen mit genügend Nahrung und zum anderen stehen im Ort gleich drei Brutplätze zur Auswahl. Während die Horste an der Oebisfelder Straße und am anderen Ende des Dorfes an der Flechtinger Straße besetzt sind, ist der Mast, der einen neuen Unterbau bekommen hatte, noch zum Nestbau frei.