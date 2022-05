Störche kehren in den Drömling zurück

Calvörde/Mieste/Lockstedt - Über den Calvörder Marktplatz dreht ein Storch seine Runden. Frank Täubner mag seinen Augen nicht trauen und wundert sich, dass der langschnäblige Vogel schon aus seinem Winterquartier zurück ist. Der Gardelegener fragt sich, ob der Storch – wegen des milden Winters – vielleicht gar nicht weg war. Der Adebar nimmt das Nest in Augenschein und startet wieder in Richtung Drömling.

„Unser Storch ist in Lockstedt angekommen“, vermeldet auch Ulrich Lauenroth. „Wir haben einen sehr milden Winter. Kraniche, Gänse – alle sind hier geblieben, weil auch das Futterangebot durch den Maisanbau ausreichend vorhaben ist“, vermutet Lauenroth.

„Der erste Storch ist schon vor gut einer Woche in Mieste gelandet. Dass die Störche schon so früh zurück sind, liegt an der Flugroute: Manche fliegen nur bis nach Spanien oder Frankreich und sind deshalb im Frühjahr schneller wieder zurück“, weiß Nicole Eckhardt, Naturwächterin im Biosphärenreservat Drömling.

Verletzungsgefahr auf der Westroute ist groß

Die Störche auf der westlichen Zugroute fliegen – nach den Ausführungen der Naturwächterin - bis Südeuropa und am weitesten bis Nordafrika. Die Störche auf der östlichen Zugroute fliegen bis Südafrika. „Deshalb sind diese Störche oft die letzten, die in unsere Brutgebiete zurück kehren“, erklärt Nicole Eckhardt. Die Westzieher hätten hingegen einen sehr viel kürzeren Zugweg. „Auf der Westroute finden die Störche in Südeuropa noch sehr viele offene Müllhalden. Dort suchen sie in großer Zahl nach Futter. Sie finden ausreichend Nahrung, aber die Verletzungsgefahr ist sehr hoch“, weiß die Wächterin der Natur.

Die Störche auf den langen Zugrouten seien noch größeren Gefahren ausgesetzt. „Sie queren Stromleitungen, werden bejagt, zum Teil sogar vergiftet“, berichtet sie.

Besenderungsprogramme liefern viele gute Daten

Naturschutzorganisationen versuchen, die Störche auf der gesamten Zugroute zu schützen. Dazu müssen die Tierfreunde herausfinden, wie dieser Schutz am besten aussehen kann. Besenderungsprogramme der letzten Jahre würden dazu viele gute Daten liefern.

Wolfgang Sender, der als sogenannter Storchenvater und Ranger im Ruhestand, noch immer für das Wohl der langbeinige Vögel im ehrenamtlichen Einsatz ist, dokumentiert auch die Ankunftszeiten der Störche.

Demnach ist im letzten Jahr am Nest in Lockstedt das Männchen mit der Ringnummer H6391 DEH am 5. März und am 8. März das Weibchen, das nicht beringt ist, angekommen. „Das Paar hat drei Junge aufgezogen“, weiß Sender, der in Wassensdorf zuhause ist, beim Blick in seine Computeraufzeichnungen.

Auch 2021 waren im Drömling die Störche in Mieste, Dannefeld und Calvörde schon ab etwa Mitte und Ende Februar an ihren Nestern. Dann kamen – laut Aufzeichnungen - die Lockstedter Störche und ab Mitte März sind nach und nach alle anderen Storchennester besetzt worden.

Mit idealer Thermik reisen Vögel schubweise an

„Die Störche kommen schubweise bei uns an. Das hängt damit zusammen, dass Störche Langstreckenzieher sind, die auf Thermik angewiesen sind“, schildert Sender. Thermik entstehe nur, wenn warmes Wetter ist und die Luft aufsteigt. Wenn das Wetter ungünstig ist, würden sich die Störche sammeln und gemeinsam auf ein Hochdruckgebiet warten. Um Kräfte zu sparen, legen die Vögel große Entfernungen im Gleitflug zurück.

Die meisten Störche werden sicher wieder Mitte März in unserer Region eintreffen. Viele Jahre herrschte der Glaube, dass die Störche einander treu seien. „Die Treue hängt nicht am Partner, sondern mehr am Neststandort“, weiß Sender. Wenn zum Beispiel eineinhalb Monate zwischen der Ankunft der West- und der Ostzieher liegen, sei der Storch geneigt, sich anderweitig umzuschauen. „Wenn der zweite Storch kommt, versucht er, das Nest zurück zu erobern“, schildert der Experte. Das könne durchaus brutal zugehen. In den vergangenen Jahren habe es so manchen blutigen Kampf gegeben. Zum Beispiel in Buchhorst gab es einen verletzten Storch, de sich aber wieder erholte und das Brutgeschäft dann doch noch erfolgreich verlief.

Die Langschnäbel gelten als Glücksbringer und ein Symbol für eine idyllische, naturnahe Kulturlandschaft.

Kraniche brauchen Nahrung und sichere Brutplätze

Wichtig für die Kraniche sei – nach den Erklärungen von Nicole Eckhardt – unter anderem das Futterangebot. „Sie ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen. Obwohl sie hier und da auch mal einen Käfer, Regenwürmer und Insekten mitfressen. Wenn sie ihre Jungen aufziehen, fressen sie auch kleine Wirbeltiere und was sie sonst so finden“, beschreibt die Naturwächterin. Sie appelliert, dass sich die gesamte Situation für die Kraniche noch verbessern muss. Die Vögel müssen geschützt werden und dürfen nicht gestört werden, wo sie ihre Nahrung suchen und wo sie ihre Nester haben. Es müssen alle Bedingungen stimmen, wenn sich eine Art wieder ausbreiten soll.

Die Kraniche haben – ihrer Ansicht nach – gute Chancen. Es sei zu beobachten, dass sie sich im Drömling vermehren. Aber das Vorkommen würde sich in Deutschland von Norden nach Süden und Westen verlagern. In manchen Gebieten würde die Ausbreitung zurückgehen und andererseits gäbe es Kranichbruten zu beobachten, die es zuvor noch nicht gegeben hatte. „Kraniche finden gut zu fressen. Sie sind aber trotzdem durch die Trockenheit in den letzten Sommern an ihren Brutplätzen gefährdet. Die Kraniche brüten am Boden und brauchen geschützte Plätze, die von Wasser umgeben sein müssen. Wenn es im Frühjahr zu wendig regnet, trocknen die Brutplätze aus. Prädatoren, wie Füchse und Wildschweine, räumen dann die Nester aus“, beschreibt die Expertin.

Kraniche werden sehr alt – 15 bis 27 Jahre. Da fiele es nicht immer gleich auf, wenn sie mal keinen Bruterfolg haben. Die großen Vögel seien standorttreu und manchmal bis 25 Jahre am selben Platz zu finden. Erst nach dieser Zeit würde sichtbar, ob der Bestand abnimmt.

Zur Zeit haben viele Kraniche ihre Brutplätze aufgesucht. 300 bis 500 Zugkraniche haben sich im Drömling verteilt. Die meisten seien jetzt auf den überfluteten Flächen rund um Buchhorst sowie im Rätzlinger und im Miesterhorster Drömling zu beobachten.

Kraniche verweilen bevorzugt in Sumpfgebieten. Dieser Schwarm hat sich zum Fressen auf einem Acker versammelt. Foto: Anett Roisch