Unter anderem in der Altenhäuser Straße in Erxleben werden derzeit Kabel für den kommunalen Glasfaserausbau verlegt. Foto: Carina Bosse

Die Straßenbauarbeiten in Erxleben und Altenhausen kommen voran.

Erxleben/Altenhausen l Schnell kommen die aktiven Bauteams voran, die gegenwärtig mit den Tiefbauarbeiten zur Erschließung mit dem kommunalen Glasfasernetz in den Gemeinden Erxleben und Altenhausen unterwegs sind. Per Postwurfsendung werden die Anwohner vor Beginn der Arbeiten informiert.



Die Nebenanlagen werden aufgerissen, die dicken bunten Kabelstränge verlegt und anschließend das Baufeld wieder hergestellt. Im Ortsbereich Erxleben wird zunächst von der Altenhäuser Straße bis zur Parkstraße gebuddelt.



Ampelregelung an der Baustelle

Je nach Straßenlage wird mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Trotzdem kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßen- und Fußgängerverkehrs kommen.



Nach einer witterungsbedingten Winterunterbrechung haben auch die Bauarbeiten in Emden ihre Fortsetzung erfahren. Bei der Wiederherstellung auftretende Mängel sollten gesammelt, dokumentiert, möglichst auch fotografiert und an den Bürgermeister beziehungsweise das Bauamt der Verwaltung der Verbandsgemeinde gesendet werden.



„Die Sammlungsphase läuft noch“, erklärte Bürgermeister Matthias Horsika am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderates. Einige Mängel seien ihm bereits zu Ohren gekommen, die zur Beseitigung an die Baufirma gegeben werden müssen.