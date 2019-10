Täglich donnern Lkw über die kleine Ohrebrücke zwischen Wedringen und Neuenhofe. Foto: Juliane Just

Wegen des Baus der B 71 n donnert immer mehr Verkehr durch Wedringen. Nun macht die Ohrebrücke am Ortsausgang Sorgen.

Wedringen/Neuenhofe l Der Bau der B 71 mit der Ortsumfahrung Wedringen wird zur Nervenprobe für die Anwohner. Seitdem die Otto-Kreuzung in Haldensleben für die Bauarbeiten gesperrt wurde, donnert der Lkw-Verkehr nicht nur über die B 71, sondern auch in Richtung Neuenhofe. Nun sorgen sich die Wedringer, ob die kleine Ohrebrücke die Lkw-Massen überhaupt aushält.

Die Kreisstraße 1106 schlängelt sich zuerst durch die Ortschaft und führt dann nach Neuenhofe (Gemeinde Westheide). Obwohl dies nicht die offizielle Umleitungsstrecke ist, nutzen viele Fahrer die schnellere Route ohne Ampelverkehr, um ins Haldensleber Gewerbegebiet zu gelangen. Dort sitzt unter anderem der Versandriese Hermes Fulfilment.

Über Straßenzustand beschwert

Die Wedringer haben sich in den vergangenen Wochen – fernab vom allgemeinen Verkehrschaos im Ort – oft über den Zustand auf der Dorfstraße beschwert. Teilweise geht dort nichts mehr, die Lkw kommen nicht aneinander vorbei. Die Gehwege werden zerfahren, die Straßen leiden. Doch auch die Ohrebrücke, die stolze 66 Jahre alt ist, zeigt bereits Schäden. Der Putz bröckelt, das Geländer ist verbogen und verrostet. Übersteht die Brücke die Lkw-Massen?

Der Landkreis Börde, der für die Straße zuständig ist, teilt auf Volksstimme-Anfrage mit, dass die Brücke regelmäßig überprüft wird. „Es gibt Mängel, die jedoch die Standsicherheit des Bauwerkes nicht gefährden“, teilt Karin Neuendorf, Leiter des Eigenbetriebes Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises, mit. Die Brücke solle „mittelfristig erneuert“ werden. Eine Tonnenbegrenzung gebe es für die Brücke nicht.

Behörde gibt Entwarnung

Entwarnung gibt es ebenfalls von der Landesstraßenbaubehörde, ihrerseits Bauherrin der B 71 n. Denn: Die Otto-Kreuzung in Haldensleben wird voraussichtlich wie geplant bis Ende Oktober fertig. Dann werden die Hamburger sowie die Magdeburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Damit verschwindet der ärgste Verkehr von den Straßen in Wedringen und Neuenhofe – und somit auch der Ohrebrücke.

Anschließend muss die Gerikestraße bis zur nächsten Kreuzung in Höhe des McDonald‘s gesperrt werden – ein weiterer Hauptverkehrsknoten, der für Unruhe in Haldenslebens Innenstadt sorgen wird. Die Sperrung der B 245 wird bis Mai 2020 dauern. Ebenso werde die Strecke von der Tankstelle Agip bis zum Anschluss in Vahldorf demnächst ausgeschrieben.

Außerdem wird geplant, wie die B 71 n von der Agip-Tankstelle aus auf die Brückenwerke „hochgehievt“ werden soll. Dann muss der Verkehr erneut umgeleitet werden. Wo genau die Umleitung dann langführen soll, haben die Planer noch nicht ausgetüftelt. „Wir haben verschiedene Szenarien im Auge“, sagt der Fachsbereichsleiter. „Das Wichtigste ist, dass der Verkehr läuft.“

Arbeiten haben geruht

Am Brückenbauwerk zwei wiederum haben die Arbeiten in den letzten Tagen geruht, da die Baufirma Kapazitätsprobleme und einen hohen Krankenstand zu beklagen hatte. Trotzdem liegen die Bauarbeiten laut Morawietz noch im Zeitplan. Die zweite Brücke solle im Mai/Juni 2020 fertiggestellt werden. Dann müssen noch fünf weitere Brücken errichtet werden.