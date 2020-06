Der Fußweg an der Dessauer Straße endet abrupt. Für Mütter mit Kinderwagen, Radfahrer oder Spaziergänger geht es dann auf einer Schotterpiste weiter. Foto: Juliane Just

Der Fußgängerweg an der Dessauer Straße in Haldensleben ist plötzlich zu Ende. In Richtung Flora geht es nur am Straßenrand weiter. Warum?

Haldensleben l Mit dem Kinderwagen wird es an der Dessauer Straße gefährlich. Das ist einer jungen Haldensleber Mutter aufgefallen, die ihr Kindchen regelmäßig durch das Wohngebiet schiebt. Denn kurz vor dem Wohnheim Flora hört der Fußweg abrupt auf. Von da an geht es über einen Trampelpfad am Wegesrand entlang. Beides ist mit Kinderwagen schwer machbar. Doch warum hört der Fußweg plötzlich auf? Das hat mit der Erschließung des Wohngebietes zu tun, weiß Bauamtsleiter Holger Waldmann. „In den 1990er Jahren wurde das Wohngebiet errichtet. Die Grenze des Wohngebietes ist auch die Grenze des Innenbereiches“, sagt er. Das Wohnheim Flora habe es damals schon gegeben, doch der Personenverkehr habe sich über die vergangenen Jahre erst stärker entwickelt. Deshalb habe man den Fußweg bis zu der Grenze des Gebietes in den Außenbereich geschaffen – und nicht weitergeführt. Fußweg bis zum Wald? Überlegungen, den Fußweg bis in das Waldstück und weiter zu führen, habe es jedoch gegeben, sagt Waldmann. Doch die angrenzenden Feld- und Waldflächen waren in fremden Besitz und wurden land- oder waldwirtschaftlich genutzt. „Bei dem Bau eines Fußweges durch diese verschiedenen Flurstücke hätten wir die Kosten im Zuge der Straßenausbaubeiträge auf die Eigentümer umlegen müssen“, erklärt Holger Waldmann. Davon habe man jedoch ganz bewusst abgesehen. Im Wohnheim Flora selbst ist der Feldweg bisher kein Problem gewesen, wie Leiterin Ines Peinemann sagt. „Die Bewohner haben bisher noch nichts dergleichen angemerkt“, sagt sie. Sie sieht das Problem eher auf der anderen Seite des Grundstückes zum Wald hin. Dort ist eine Bushaltestelle, zu der ebenfalls kein Fußweg führt. „Das ist mitunter wirklich gefährlich“, sagt Ines Peinemann. Trotzdem gibt es für die Spaziergänger Hoffnung, wie Holger Waldmann ergänzt. Das Land Sachsen-Anhalt will von besagtem Weg einen Radweg bauen. Dieser soll aus Richtung Bülstringen am Abzweig Kanalhafen bis zur Dessauer Straße führen. Dann wäre laut dem Bauamtsleiter eine Doppelvariante mit einem Fußweg denkbar. „Das würde das Problem für Spaziergänger und Nutzer der Flora entschärfen“, so Waldmann. Für den Bau des Radweges gibt es noch keinen genauen Termin.

Schlagwörter zum Thema: Straßen | Straßenbau | Haldensleben | Straßenverkehrsordnung