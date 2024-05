Eigentlich sollte die kurzfristige Sperrung der Straße nach einem Wasserrohrbruch wieder aufgehoben sein. Doch es gibt Komplikationen und die sie dauert länger an.

Schützenstraße in Haldensleben weiterhin gesperrt - so lange dauern die Bauarbeiten

Die Schützenstraße in Haldensleben ist länger gesperrt.

Haldensleben - Erst waren zwei Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten, nun muss die Schützenstraße in Haldensleben länger als geplant gesperrt bleiben. Was ist passiert und wie lange müssen Autofahrer noch Umwege in Kauf nehmen?