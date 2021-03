Schon einmal wurde in der Nordstraße in Althaldensleben gebaut, damals im Auftrag der Stadtwerke. In diesem Jahr soll die Straße grundhaft saniert werden, die Maßnahme war aus finanziellen Gründen von der Stadt verschoben worden. Archivfoto: André Ziegenmeyer

Im Hauptausschuss hat sich niemand für die Erhebung noch offener Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Haldensleben l Auch wenn es keine einstimmige Entscheidung im Hauptausschuss gab, so ist der Trend doch eindeutig: Kein einziges Ausschussmitglied hat für eine Erhebung der noch ausstehenden Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen Am Ostergraben, Rottmeisterstraße und Süplinger Straße/Kiefholzstraße gestimmt.



Und doch gibt es Bedenken, die betroffenen 106 Grundstückseigentümer aus der Beitragspflicht zu nehmen und die rund 370.000 Euro aus dem Stadthaushalt zu begleichen. Selbst fraktionsintern gehen die Meinungen auseinander. „Wir sollen etwas ausbaden, was der Landtag unglücklich formuliert hat“, meint Marlis Schünemann (CDU) im Hinblick auf die vom Landtag den Kommunen eingeräumte „Kann“-Bestimmung, ausstehende Straßenausbaubeiträge noch zu erheben oder nicht. „Wir haben uns in der Vergangenheit gegen die Beiträge positioniert und müssen nun zusehen, wie wir es im Haushalt hinbekommen, das zu schultern“, bezieht sie klare Position.



Haushaltssperre aktuell kein Thema

„Persönlich denke ich genauso“, pflichtet Mario Schumacher ihr bei. Doch gerade die Haushaltslage der Stadt ist es, die dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Bauchschmerzen bereitet. „Ich kann nur so viel Geld ausgeben, wie ich im Portemonnaie habe. Die Crux ist, dass wir viele Maßnahmen zurückgestellt und schon einen Investitionsstau haben. Das Land bezahlt für den Straßenausbau künftig nur einen Pauschalbetrag, aber das auch nicht unendlich. Die Frage ist also, welche Straßenausbaumaßnahmen kann sich die Stadt in Zukunft überhaupt noch leisten“, macht er seinen Standpunkt deutlich. Seine Befürchtung, dass eine Nicht-Erhebung der Beiträge einen Widerspruch der stellvertretenden Bürgermeisterin aus haushälterischer Sicht nach sich ziehen würde, konnte Sabine Wendler ausräumen. Diese Karte möchte sie nicht spielen. „Den Beschluss eines demokratisch gewählten Gremiums werde ich akzeptieren“, versichert sie und gibt aus finanzieller Sicht zunächst Entwarnung: „Wir haben inzwischen eine größere Nachzahlung bei der Gewerbesteuer bekommen. Eine Haushaltssperre würde ich daher bis zum nächsten Steuertermin zurückstellen.“



Trotz einer Belastung für den städtischen Haushalt sollte von der Erhebung der ausstehenden Beiträge abgesehen werden, so der Standpunkt von Bernhard Hieber. „Wir haben darauf hingearbeitet, und auch die Bürger haben sich dafür engagiert, dass die Beiträge abgeschafft werden. Für uns ist das eine Frage der Haltung und der Konsequenz“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende.



Bürgerbewegung HDL befürchtet Neiddebatte

„Andere Kommunen haben vorgemacht, dass es geht. Deshalb sind wir gegen die Erhebung“, sagt Sabrina Püschel (AfD). „Wir haben jahrelang für die Abschaffung gekämpft, und die Vorkämpfer waren die Leute, die heute das Ergebnis in Anspruch nehmen wollen. Wir haben die Möglichkeit, die Kosten zu tragen“, spricht sich auch Boris Kondratjuk (Bürger für Bürger) dafür aus, die Beiträge nicht zu erheben.



Ähnlich sieht es auch Bodo Zeymer (Bündnis 90/Grüne). „Man kann Ungleiches nicht immer gleich behandeln“, meint er und will sich damit nicht den Bedenken der Bürgerbewegung HDL anschließen, die in der Frage der Straßenausbaubeiträge auch auf das Gerechtigkeits- und Solidaritätsprinzip verweisen. „Andere mussten das Geld in der Vergangenheit auch aufbringen, das darf man nicht vergessen“, befürchtet Birgit Kolbe, dass es zu Neiddebatten kommen könnte, wenn der Stadtrat nun die letzten Beiträge nicht mehr erhebt. Allerdings, so räumt sie ein, habe sie kein Problem, auf die Einnahmen zu verzichten, „wenn der Haushalt dies hergibt“. Jedoch sollte dabei nicht vergessen werden, „dass wir in Haldensleben noch mehr auf dem Schirm haben“.



Auch die Linke spricht sich gegen eine Erhebung der Beiträge aus, weiß aber auch um die Schwierigkeit, das zu vermitteln. „Andere haben auch bezahlt und das hat so manchen arg getroffen. 370.000 Euro aus dem Haushalt zu nehmen, das tut weh, und das tragen dann alle Bürger mit“, macht Fraktionsvorsitzende Roswitha Schulz deutlich.