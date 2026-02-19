Ein Streit auf einer Geburtstagsfeier in Angern eskaliert. Ein 23-Jähriger soll eine Jugendliche mit einem Portemonnaie voller Kleingeld verletzt haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Auf einer Feier in Angern ist 2025 eine Jugendliche durch eine Geldbörse zu Schaden gekommen.

Angern - Was als schöne Überraschungsparty nachträglich zum Geburtstag eines jungen Mannes aus Angern geplant war, entpuppt sich im Laufe der Nacht zu einem Streit, der am Ende vor dem Amtsgericht Haldensleben geklärt werden muss. Auf der Anklagebank: das Geburtstagskind selbst.