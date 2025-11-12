Polizeieinsatz in Haldensleben Streit eskaliert! Gefährlicher Angriff auf Mitarbeiter der Ausländerbehörde

Ein Angriff in der Ausländerbehörde hat in Haldensleben zu einem Polizeieinsatz geführt. Unter anderem mit einem Stein soll ein junger Mann auf einen Mitarbeiter eingeschlagen haben. Darum eskalierte der Streit.