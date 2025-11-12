EIL:
Polizeieinsatz in Haldensleben Streit eskaliert! Gefährlicher Angriff auf Mitarbeiter der Ausländerbehörde
Ein Angriff in der Ausländerbehörde hat in Haldensleben zu einem Polizeieinsatz geführt. Unter anderem mit einem Stein soll ein junger Mann auf einen Mitarbeiter eingeschlagen haben. Darum eskalierte der Streit.
12.11.2025, 16:16
Haldensleben - Es ist früher Nachmittag, als am Dienstag, 11. November, ein 25-Jähriger in der Ausländerbehörde in Haldensleben die Kontrolle verliert. Die Polizei muss eingreifen.