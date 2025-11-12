weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizeieinsatz in Haldensleben: Streit eskaliert! Gefährlicher Angriff auf Mitarbeiter der Ausländerbehörde

Ein Angriff in der Ausländerbehörde hat in Haldensleben zu einem Polizeieinsatz geführt. Unter anderem mit einem Stein soll ein junger Mann auf einen Mitarbeiter eingeschlagen haben. Darum eskalierte der Streit.

Von Kristina Reiher 12.11.2025, 16:16
Unter anderem mit einem Stein soll ein 25-Jähriger im Amt in Haldensleben auf einen Mitarbeiter eingeschlagen haben.
Unter anderem mit einem Stein soll ein 25-Jähriger im Amt in Haldensleben auf einen Mitarbeiter eingeschlagen haben. Foto: Imago images/Rolf Poss

Haldensleben - Es ist früher Nachmittag, als am Dienstag, 11. November, ein 25-Jähriger in der Ausländerbehörde in Haldensleben die Kontrolle verliert. Die Polizei muss eingreifen.