Streuobstwiesenfest in Bornstedt wird ein Erfolg

Die Bornstedter Holger Rieseberg sowie Thomas und Simon Grünberg berichteten an ihrem Stand übers Imkern.

Bornstedt - Eine Oase zum Verweilen war am vergangenen Wochenende der Anger in Bornstedt, als hier zum ersten Mal ein Streuobstwiesenfest gefeiert wurde. Der Ursprung für diese Veranstaltung liegt aber, wie die Organisatoren vom Freiwilligenbüro „aktive hohe börde“ verraten, einige Kilometer weiter. Der Irxleber Eric Berger, der sich im Freiwilligenbüro engagiert, pflegt neuerdings die Streuobstwiese im Gersdorfer Kessel in Hermsdorf.