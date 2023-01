Kunden der Stadtwerke Haldensleben fliegen in den kommenden Tagen deftige Rechnungen ins Haus. Die rasant steigenden Energiekosten schlagen sich auf die Preise nieder. Die vom Bundestag im Dezember beschlossene finanzielle Entlastung für Privatverbraucher und Unternehmen wird von den Stadtwerken zwar umgesetzt, aber das dauert.

Strom- und Gaspreisbremse: In Haldensleben kommt erst der Schock und dann die Erleichterung

Haldensleben - Die Haldensleber Stadtwerke (SWH) verschicken ab dem 27. Januar 2023 ihre Jahresrechnungen. „Das wird für viele Kunden das große Erwachen werden, befürchte ich“, sagt Melanie Offelmann, die das SWH-Kundencenter leitet. Aufgrund extrem gestiegener Gas- und Strompreise in der Energiekrise sind auch die Preise für die Energiekunden stark angestiegen. Das werde sich laut Offelmann nun in den Abrechnungen niederschlagen. Obwohl die Stadtwerke während des vergangenen Jahres bereits die Abschläge angepasst hatten, damit im Januar nicht zu große Nachzahlungen auf ihre Kunden zukommen, dürften die doch an der Tagesordnung sein.