Stromkrise: Nahe Magdeburg entsteht eine Solaranlage, die 1000 Haushalte versorgen wird

Haldensleben - Die Firma Innosun sitzt in Erfurt und baut sogenannte Freiflächenphotovoltaikanlagen vor allem in den neuen Bundesländern, vorrangig in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. „Wir gucken ständig nach Flächen, die für uns in Frage kommen würden. In Haldensleben gab es so eine“, erzählt Marcel Rudolph, Leiter für Projektentwicklung bei der Innosun.