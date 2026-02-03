Spürbare Änderungen für Verbraucher: In Haldensleben sinkt der Arbeitspreis für Strom, während der Grundpreis für bestimmte Messsysteme steigt. So viel spart eine vierköpfige Familie ab März tatsächlich. Und: Stadtwerke-Chef fordert Bund auf, die Stromsteuer zu senken.

Strompreise ändern sich ab März 2026: So viel spart eine Familie in Haldensleben

Denny Hevekerl, Mitarbeiter der Stadtwerke Haldensleben, vor einem digitalen Zähler mit Kommunikationsmodul – einem sogenannten intelligenten Messsystem.

Haldensleben - Bei den Strompreisen der Stadtwerke Haldensleben (SWH) gibt es ab März 2026 Änderungen. Konkret geht es um zwei zentrale Bestandteile der Stromrechnung: den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis und bei einigen Kunden auch um den Grundpreis, der unabhängig vom Stromverbrauch anfällt.