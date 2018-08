Über Flechtingen hat am Dienstagabend ein Polizeihubschrauber gekreist. Die Beamten suchten nach einem Obdachlosen.

Flechtingen l Die Polizei hat am Dienstagabend bei Flechtingen mit einem Hubschrauber nach einem Mann gesucht. Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, wurden von dem der Polizei bekannten Obdachlosen Kleidung und Rucksack in der Nähe der Median-Klinik gefunden. Bei der Suche habe es sich um eine vorbeugende Maßnahme gehandelt, da nicht auszuschließen sei, dass dem Mann etwas zugestoßen sei, so die Polizei. Was die Polizei nicht gefunden hat, war das Fahrrad des Mannes mit dem er normalerweise unterwegs ist. Der verwirrte Mann wurde letztmalig am Montagabend gegen 18 Uhr gesehen.