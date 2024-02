In Bülstringen wird ab 4. März 2024 eine Trinkwasserleitung erneuert. Dann wird es eine Vollsperrung geben und der Verkehr wird über Süplingen umgeleitet. Doch was ist mit der Sicherheit der Dorfbewohner in dieser Zeit?

Süplingen. - Vom 4. März bis 29. Juni steht eine Vollsperrung in Bülstringen an. Weil in diesem Zeitraum eine Trinkwasserleitung erneuert werden soll, wird die Hauptstraße durch den Ort dicht gemacht. Die Umleitung wird in diesen rund vier Monaten weiträumig angelegt und dürfte vor allem die Süplinger und Bodendorfer nicht besonders freuen.