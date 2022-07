Süplinger sammeln fürs Kinderhospiz in Magdeburg

Die Süplinger waren am vierten Advent zu einer vorweihnachtlichen Spendenaktion eingeladen worden. Auf die Beine gestellt hat sie der Sportvereinsvorsitzende Uwe Krause mit Unterstützung der Frauen und Männer der grün-weißen Fußballmannschaften.

Christian Wulff (links) und Benjamin Müller von der Herrenmannschaft des SV Grün-Weiß Süplingen haben die Adventsaktion nicht nur mit einem Einsatz am Grill, sondern auch mit einer Geldspende unterstützt. Foto: Jens Kusian

Süplingen - Uwe Krause, der Vorsitzende des SV Grün-Weiß Süplingen, ist begeistert. Genau 836,24 Euro sind in der Spendenbox gelandet, die am vierten Advent vor dem Sportplatz aufgestellt worden war. „Mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet“, sagt Krause und freut sich, dass die Spenden kurzerhand noch auf 850 Euro aufgerundet wurden. Das Geld möchte er dem Kinderhospiz Magdeburg spenden.