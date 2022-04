Tag der Regionen lockt überall in der Hohen Börde die Besucher an

In vielen Orten der Gemeinde Hohe Börde wurde gefeiert. Der Tag der Regionen lockte zum Fest.

Modetipps für jeden Tag: Die Niederndodeleber Heimatfreunde schlüpften selbst in die Rolle der Models, Michael Kefalas moderierte die Show.

Hohe Börde - „Schönes Ambiente, klasse Leute, tolles Publikum – und viel, ganz viel Mode, was will man mehr“, sagt Vorsitzende Christel Westerholz vom Heimat- und Kulturverein Niederndodeleben-Schnarsleben. Im La-Familia-Saal in Niederndodeleben dreht sich zum Tag der Regionen alles um die Welt der Mode. Michael Kefalas war mit seinem Team extra aus Leipzig angereist, um mit dem Verein und den Besuchern einen Nachmittag lang Spaß zu haben und Mode mit einem Augenzwinkern zu präsentieren.