Den Wieglitzern wird aktuell ganz schön was geboten. Nach dem jüngsten Auftritt des Kronen-Quintetts steht ihnen nun mit dem großen Kinderfest die nächste Party ins Haus.

Telemann und Café Krähe: Klassik trifft in Wieglitz auf Mode

Wieglitz - „Kultur im kleinen Dorf“ heißt eine Veranstaltungsreihe in Wieglitz. Sie ist genauso vielfältig wie die Kultur an sich und kommt bei den Dorfbewohnern gut an.