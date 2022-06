Termin für die Ortsumgehung Wedringen steht fest

Von Juliane Just

Das Mammutprojekt B71n kommt in knapp einer Woche zu seinem Ende. Doch bis der Verkehr endlich über die Trasse rollen kann, sind noch einige Arbeiten nötig.

Foto: Juliane Just

Noch ist es auf der B71n entlang des Mittellandkanals still, doch schon kommende Woche rollt hier der Verkehr drüber. Gerade wurde die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Wedringen - Es ist ganz still auf der neuen Fahrbahn. Ein paar Hundert Meter weiter bringen Mitarbeiter die Markierung auf die Fahrbahn auf, die die Straße in die drei Spuren der B71n unterteilen. In einer Woche rollt hier der Verkehr, der normalerweise durch die Ortschaft Wedringen donnert. Ein Mammutprojekt findet sein Ende.