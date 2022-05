Testlabor in Flechtingen gut angenommen

Schnell- und PCR-Tests bietet die Schloss-Apotheke Flechtingen ihren Kunden an. Leicht können Termine im Fünf-Minuten-Takt gebucht werden. Die Apotheke hat ein eigenes Testlabor mit separatem Zugang eingerichtet.

Dr. Susanne Wolff hat in der Schloss-Apotheke alle Voraussetzungen geschaffen, ein Testlabor zu betreiben. Ihre Mitarbeiterinnen und sie arbeiten mit voller Schutzausrüstung.

Flechtingen - Eine Apotheke ist kein Testzentrum. Das macht Dr. Susanne Wolff, Inhaberin der Schloss-Apotheke in Flechtingen, deutlich. Dennoch liegen ihr und ihrem Team Gesundheit und Wohlergehen ihrer Kunden am Herzen, und damit kommt man seit mittlerweile zwei Jahren auch nicht mehr an der Sars-Cov-2-Pandemie und ihren Auswirkungen vorbei.