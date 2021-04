Tiefbauarbeiten für das neue Weferlinger Gymnasium sind abgeschlossen

Lkw an Lkw brachten die flüssige Füllung für das Fundament des Schulneubaus am Weferlinger Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Mittels eines riesigen Rüssels wurde der Zement umgepumpt.

Weferlingen. Dutzende Lkw standen vergangene Woche Schlange am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Grund waren die Fundamentarbeiten für den Schulneubau hinter der Alten Turnhalle auf dem Schulgelände. Nach den umfangreichen Tiefbauarbeiten in den vergangenen Monaten wächst der dreigeschossige Neubau damit langsam aus dem Boden heraus.

Seit November vergangenen Jahres wird am Ersatzneubau an der Geschwister-Scholl-Straße gearbeitet. Er ersetzt die beiden Containerbauten (Gebäude B und C der Schule) neben der Allertalhalle, die vorrangig von den Oberstufen des Gymnasiums genutzt werden und ihre besten Jahre nach zwei Jahrzehnten der intensiven Nutzung hinter sich haben.

5,7 Millionen Euro vom Land Sachsen-Anhalt

Der Landkreis Börde als Träger der weiterführenden Schulen profitiert bei der Maßnahme aus Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (Richtlinie zur Schulinfrastruktur). Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt überreichte dem Landkreis Börde vergangenes Jahr im Auftrag des Bundes einen Fördermittelbescheid für den Ersatzneubau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in einer Höhe von 5,7 Millionen Euro. Der Ersatzneubau soll nicht nur die Systembauten ersetzen, sondern auch vorhandene bauliche und funktionale Defizite beheben, die einem modernen Bildungs- und Unterrichtssystem nicht mehr entsprechen.

Auf dem frisch gegossenen Fundament entsteht ein dreigeschossiges Gebäude mit 25 modernen Unterrichtsräumen. Dazu werden alle notwendigen Vorbereitungs-, Technik-, Sanitärräume und ein Lehrerzimmer Platz im Neubau finden. Das vom Architekturbüro Klug aus der Altmark geplante Schulgebäude entspricht in seiner Ausstattung dem aktuellsten technischen Standard. Wichtig für Schüler und Lehrer vor allem, dass mit dem Neubau sämtliche Räume nach ihrer Fertigstellung barrierefrei erreichbar sein werden.

Die Rohbauarbeiten begannen November. Trotz einer im Winter witterungsbedingt zeitlichen Bauverzögerung ist Schulleiter Thomas Grießbach optimistisch, dass alle Termine des Bauzeitablaufs gehalten werden können. Der Rohbau soll im Sommer stehen. Geplant ist die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme im kommenden Jahr.

Zwei Millionen Euro Eigenanteil zahlt der Landkreis

Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau sind mit 7,7 Millionen Euro veranschlagt. Den Eigenanteil von zwei Millionen Euro trägt der Landkreis Börde. Finanziell bewegt sich die Baumaßnahme derzeit im vorgegebenen Rahmen.

Nach der Fertigstellung des Ersatzneubaus wird das Bestandsgebäude, der ehrwürdige Altbau des Stein-Gymnasiums, baulich und funktional saniert und optimiert, so dass auch hier moderne Räume für Schule und Verwaltung Einzug halten und barrierefrei zu erreichen sein werden.

Die beiden Container-Gebäude B und C werden nach Abschluss aller Baumaßnahmen und dem Einzug der Schüler und Lehrer in den Neubau zurück gebaut. Diese Maßnahmen sollen aus Eigenmitteln des Landkreises Börde bewerkstelligt werden.