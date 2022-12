Tierheim Tierheim Satuelle: Welche Spenden dort gebraucht werden

Zu Weihnachten steigt die Spendenbereitschaft bei den Menschen. Dem Tierheim in Satuelle könnte so für den Winter und das kommende Jahr geholfen werden. Doch es kommt darauf an, was gespendet wird. Denn gebraucht werden ganz spezielle Dinge.