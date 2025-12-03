weather wolkig
  4. Tiere in Not: Tierheim-Team fassungslos: Zugebundener Sack mit Kätzchen vor der Tür

Frühmorgens wird ein mysteriöser Sack vor dem Tierheim Satuelle entdeckt. Was darin steckt, lässt selbst erfahrene Tierpfleger innehalten – und wirft viele Fragen auf.

Von Anett Roisch 03.12.2025, 06:00
Ein frühmorgendlicher Fund sorgt für Alarm im Tierheim Satuelle. Eng aneinander gedrängt im Sack: Die vier Katzen. Foto: Tierheim Satuelle

Satuelle - Ein kalter Montagmorgen im Tierheim Satuelle. Was als gewöhnlicher Wochenstart beginnt, wird für das Team zu einem Moment, der tief bewegt. Gegen 6 Uhr melden sich Passanten beim Tierheim – sie hätten vor dem Eingang einen zugebundenen Sack entdeckt.