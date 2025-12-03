Frühmorgens wird ein mysteriöser Sack vor dem Tierheim Satuelle entdeckt. Was darin steckt, lässt selbst erfahrene Tierpfleger innehalten – und wirft viele Fragen auf.

Ein frühmorgendlicher Fund sorgt für Alarm im Tierheim Satuelle. Eng aneinander gedrängt im Sack: Die vier Katzen.

Satuelle - Ein kalter Montagmorgen im Tierheim Satuelle. Was als gewöhnlicher Wochenstart beginnt, wird für das Team zu einem Moment, der tief bewegt. Gegen 6 Uhr melden sich Passanten beim Tierheim – sie hätten vor dem Eingang einen zugebundenen Sack entdeckt.