Tierschutz Haldensleber Tierheim kümmert sich rund um die Uhr um Hunde und Katzen

Mit dem Welttierschutztag soll der Fokus auf das Wohl von Hund, Katze und Co. gelenkt werden. Dazu hat der Deutsche Tierschutzbund das Leitmotto „Tierheime am Limit“ ausgerufen. Wie geht es dem Tierheim in Satuelle?