Calvörde. - „Unterschätzt niemals alte Männer mit einem Tischtennisschläger“, sagen schmunzelnd die Herren bei der 36. Calvörder Dorfmeisterschaft zu ihrer etwas jüngeren Konkurrenz.

Positiv überrascht ist Henning Bösche, Leiter der Abteilung Tischtennis der Sportgemeinschaft Calvörde, über den Andrang an den grünen Tischen und über die hohe Anzahl der Zuschauer, die ihre Favoriten anfeuern.

Insgesamt 30 Frauen und Männer gehen an den Start, um einen der begehrten Pokale der Gemeinde Calvörde mit nach Hause zu nehmen. „Wir haben heute sogar einen internationalen Teilnehmer“, verkündet Bösche und stellt Brian Heers aus den USA vor. Heers ist ein junger Austauschschüler, der mit seinen Gasteltern aus Haldensleben anreiste, um bei der Meisterschaft dabei zu sein. Brian Heers erzählt, dass er erst in Deutschland seinen Spaß am Tischtennis entdeckt habe und in seiner Freizeit nun in Haldensleben trainiere.

In der Altersklasse unter 40 Jahre ist es dieses Jahr besonders eng. Die Platzierungen werden nur an Hand der mehr gewonnenen Sätze entschieden. Die drei Erstplatzierten haben alle die gleiche Punktzahl mit fünf Siegen und einer Niederlage. „Das macht es besonders spannend“, freut sich der Abteilungsleiter.

1. Platz Daniel Wellman

2. David Lauenroth

3. Max Jorzig

4. Artem Dubnjak

1. Danny Blank

2. Mirko Alpermann

3. Björn Boßmann

4. Hendrik Lüer

1. Uwe Sander

2. Dieter Quatz

3. Detlef Kellner

4. Lutz Jorzig

1. Angela Bethge

2. Claudia Sammt

3. Melanie Weber

4. Peggy Lauenroth

Ein überaus spannendes Finale gibt es bei den über 40-jährigen Herren. Der mehrfache Dorfmeister Danny Blank kann sich erst im fünften Satz mit einem 11 zu 9 den Dorfmeistertitel gegen Mirko Alpermann sichern. „In der Altersklasse der über 60-Jährigen spielt sich Uwe Sander, der lange nicht mehr dabei war, wieder auf das Treppchen. Die Leistung von Reinhard Rücker kann man immer wieder bestaunen. Mit seinen fast 87 Jahren agiert er wie ein junger Hüpfer an der Platte“, beschreibt Bösche.

Angela Bethge gewinnt

Bei den Damen schafft es Angela Bethge ohne Spielverlust auf das Podest. Als Dorfmeisterin holt sie sich den glänzenden Pokal. Nach den anstrengenden Einzeln steht noch eine besondere Herausforderung an. Nicht alle haben noch die Kraft, am Doppelwettbewerb teilzunehmen. Trotzdem bilden sich noch zwölf Doppel-Teams. Dabei werden die Partner per PC zusammengelost. Am Ende gewinnen Dieter Quatz und Rüdiger Schebesch gegen Denny Blank und Rene Ahlfeld das Finale. „Damit setzen sich die älteren Spieler mit Taktik, Technik und Erfahrung gegenüber der Jugend durch“, sagt der Abteilungsleiter und verrät, dass das Duo der „alten Hasen“ zusammen 150 Jahre jung ist.

Angela Bethge erkämpft sich beim Tischtennis den Titel Dorfmeisterin. Foto: Maja Bösche

Im Spiel um den dritten Platz gewinnt das gemischte Doppel mit Angela Bethge und Uwe Sander gegen Björn Boßmann und David Lauenroth. „Unser Dank geht an die Gemeinde Calvörde, die auch in diesem Jahr wieder die Pokale für die Wettbewerbe zur Verfügung gestellt hat“, sagt Bösche und bedankt sich bei allen fleißigen Helfern.