Es ist rekordverdächtig: 164 Anmeldungen konnten die Bülstringer Heimatfreunde im Vorfeld der 13. Grünkohlwanderung registrieren. Doch warum führt der Weg vom Törner See durch die Hölle? Und was hat die Tour mit dem Mordgraben zu tun?

Bülstringen - Niemand weiß genau, wie die Vorsitzende des Freizeit- und Heimatvereins, Sylke Hübener, es geschafft hat. Während es am Tag zuvor und in der Nacht noch stürmte und in Strömen regnete, schien pünktlich zum Start der Grünkohlwanderung die Sonne. „Ein Anruf bei Petrus genügte“, sagte die Vorsitzende und gestand, dass sie morgens um 4 Uhr beim Blick aus dem Fenster ins Schwitzen kam und schon für den Schlechtwetterfall Karten zum Rommé eingepackt hatte. Doch es wurde nicht gezockt, sondern bei idealem Wetter ging es in die Natur.