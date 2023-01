Tourisma Magdeburg: Roland von Haldensleben lockt Besucher an

Haldensleben und Flechtingen präsentieren sich auf der Tourisma in Magdeburg. Der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2023 ist bei den Besuchern der Tourismus-Messe besonders gefragt.

Heiko Kracht als Roland von Haldensleben mit Kora Duberov am Stand der Stadt Haldensleben bei der Tourisma in Haldensleben.

Haldensleben - Es ist voll und warm in den Messehallen in Magdeburg. Dort findet noch bis zum 8. Januar um 18 Uhr die Tourisma und Caravaning Messe statt. Mit dabei sind auch Haldensleben und Flechtingen – sie teilen sich einen Stand in Halle 2.