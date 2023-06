Mehr als 100 Lkw haben sich für den diesjährigen „A happy day of life“ aufgemacht, um Kinder aus Heimen und sozial schwachem Umfeld nach Uhrsleben zu bringen. Auf dem Autohof an der A2 konnten die Kinder einmal ganz unbeschwert einen aufregenden Tag erleben.

Trucker erfüllen in Uhrsleben Kinderwünsche

Helfer mit großem Herzen waren überall auf dem Festgelände am Autohof Uhrsleben zu finden. Sie standen den kleinen Besuchern, den Ehrengästen des Festes, zur Verfügung.

Uhrsleben - „Bewegen mit Herz“ - so hieß es am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein und Hitze auf dem Aral-Autohof an der Autobahn 2 bei Uhrsleben.

Die bundesweit agierende Kraftfahrerinitiative „Bewegen mit Herz“ hatte mit „A happy day of life“ für Kinder und Familien eine ganz tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, bei der vor allem für die...