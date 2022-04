TSV Bregenstedt feiert 90. Geburtstag mit einem Festumzug

Bregenstedt - Wenn die Bregenstedter feiern, dann so richtig. Nicht umsonst zählt bei ihnen das Biertrinken zu einer sportlichen Disziplin. So jedenfalls war es zu den Feierlichkeiten anlässlich des 90. Geburtstages des Sportvereins TSV Bregenstedt zu erfahren. Die Grün-Weißen starteten mit einem Themenabend zur 90-jährigen Vereinsgeschichte, nachdem bereits die ganze Woche zuvor schon und auch noch in dieser Woche im Saal der Gaststätte eine begleitende Ausstellung besichtigt werden konnte beziehungsweise kann..