Die Kirchenrestaurierung in Hödingen bringt nicht nur Vorteile. Weil das Pendel der Uhr bei den Ar- beiten gekürzt wurde, muss Ernst-Hermann Thormeier jetzt alle eineinhalb Tage die Uhr aufziehen.

Mindestens jeden zweiten Tag muss die Turmuhr der Hödinger Kirche aufgezogen werden. Das übernimmt Ernst-Hermann Thormeier.

Hödingen l Ernst-Hermann Thormeier geht fast täglich zur Kirche in seinem Heimatdorf Hödingen. Als Vorsitzender des Gemeindekirchenrats engagiert er sich besonders für das Gotteshaus. Dem Gemeindekirchenrat gehört er seit fast drei Jahrzehnten an, war mehrere Jahre stellvertretender Vorsitzender und hat nun seit etlichen Jahren den Vorsitz. Zu tun gab und gibt es hier viel. Deshalb sind auch gerade wieder Fachleute in der Kirche bei der Arbeit. Besonders freuen sich die Hödinger darüber, dass die einzigartige Deckenmalerei restauriert wird.

Handwerklich versiert, übernimmt Ernst-Hermann Thormeier viele notwendige und meist auch zeitaufwändige Arbeiten, die in Eigenregie möglich sind, natürlich ehrenamtlich. Dazu gehört es auch, die alte Turmuhr aufzuziehen. Viele Jahre hatte das Wolfgang Preckel gemacht. Ursprünglich musste die Uhr alle vier Tage aufgezogen werden, damit sie immer die richtige Zeit anzeigt. Doch dann begannen die Restaurierungsarbeiten, die sich schon über viele Jahre hinziehen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde in den Turm auch eine neue Treppe eingebaut. Die alte Treppe war viel zu steil, als dass sie noch jemand erklimmen konnte. Irgendwie aber musste man doch nach oben kommen.

Pendel musste gekürzt werden

Für die neue Treppe musste das Pendel der Uhr gekürzt werden. Und das kürzere Pendel wiederum führte dazu, dass Ernst-Hermann Thormeier seitdem alle eineinhalb Tage die Treppe hinaufsteigen und die Uhr aufziehen muss. Sollte das mal nicht klappen, hilft Willi Heinrichs aus, versichert er.

Die Turmuhr wurde um 1880 eingebaut, weist die Chronik aus. Seitdem wissen die Hödinger, was die Glocke geschlagen hat. Die halbe Stunde wird mit einem Glockenschlag kundgetan, die vollen Stunden werden von eins bis zwölf angeschlagen. Die Uhr ist zuverlässig. Sollte sie doch mal aus dem Takt geraten, repariert sie Fred Schäfer, erzählt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Die Hödinger vertrauen auf ihre Turmuhr genau so wie auf ihr besonderes Gotteshaus, das Johannes, dem Täufer, gewidmet ist. Mit dem Johannesfest wird alljährlich daran erinnert. Bald wird wieder gefeiert.

In der „Walbeckische Chronik“ wurde 1749 über den Kirchenbau berichtet: „Die Kirche zu Hödingen ist von 1704 bis 1707 von neuen mit Beihilfe des Stiftes, welches 6000 Ziegel dazugegeben, recht schön und wol aufgebauet worden, dass sie vor die beste und artigste im ganzen Kreis gehalten wird.“ Dass die Kirche wieder in alter Schönheit erstrahlt, dem dienen auch die gegenwärtigen Restaurierungsarbeiten.