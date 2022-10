Haldensleber Sportclub sucht Spender „für einen Freund“, der Leukämie hat

Mitglieder des Haldensleber Sportclubs rühren gerade die Werbetrommel. Sie starten am Sonnabend eine große Typisierungsaktion, um einem Sportfreund zu helfen, der Blutkrebs hat. Er benötigt dringend eine Stammzellspende. Möglichst viele Haldensleber sollen sich registrieren.

Haldensleben - „Für einen Freund“ – so ist eine Aktion überschrieben, die der Haldensleber Sportclub derzeit auf die Beine stellt. Die Veranstaltung, die am 15. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Kulturfabrik stattfindet, hat einen ernsten Hintergrund. Ein Sportfreund ist sehr krank – hat Leukämie.

Um den Blutkrebs besiegen zu können, braucht er dringend eine Knochenmarkspende. Einen Spender zu finden, das ist nicht einfach. Aber dem Patienten rennt die Zeit davon. Zwar möchte dieser nicht namentlich genannt werden, seine Krankheit macht aber viele Mitglieder des HSC betroffen. „Unsere Abteilung Turnen hat die Typisierung auf die Beine gestellt, aber wir als Verein standen sofort hinter der Sache“, sagt HSC-Vorsitzender Danny Meyer.

Patient hat erst vor kurzem von seiner akuten Krankheit erfahren

Der kranke Sportfreund ist 59 Jahre alt und hat selbst erst vor kurzem von seiner Krankheit erfahren, die nun so akut ist, dass nur noch eine Knochenmarkspende das Leben des Mannes retten kann. Wer dafür in Frage kommt, das findet die Stammzellspenderdatei der Universitätsklinik Magdeburg durch eine Typisierung heraus. Entweder wird dabei mit einem Stäbchen über die Mundschleimhaut gewischt oder aber ein Röhrchen Blut abgenommen. Sich für eine mögliche Spende registrieren zu lassen ist in jedem Fall kein großer Aufwand.

Es gibt allerdings bestimmte Voraussetzungen dafür. Freiwillige sollten gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt sein. Ihr Körpergewicht sollte nicht unter 50 Kilogramm liegen. Die Daten, die man in einer Einverständniserklärung über sich preisgibt, werden pseudonymisiert gespeichert und für die weltweite Vermittlung im Zentralen Knochenmarkspende Register Deutschland verwendet. Dort erfolgt täglich ein weltweiter Abgleich mit Patientendaten.

Auch Geldspenden werden dringend benötigt

Wer bereits zu alt für die Typisierung ist, sich bereits registrieren lassen hat oder aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine Knochenmarkspender in Frage kommt, der ist trotzdem bei der Aktion des Haldensleber Sportclubs willkommen.

„Benötigt werden zum Beispiel auch immer Geldspenden, denn eine einzige Typisierung kostet rund 50 Euro“, sagt Danny Meyer. Er und seine Mitstreiter, besonders die Organisatoren der Aktion, hoffen am kommenden Sonnabend auf eine große Resonanz. Sie wollen unbedingt einen Spender „für einen Freund“ finden und sind daher auf jede Hilfe der Haldensleber angewiesen.