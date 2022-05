Über 200 Sturm-Einsätze im Landkreis Börde

Die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ haben die Feuerwehren in der Börde am Wochenende in Atem gehalten. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Von 219 Einsatzen waren 211 Hilfeleistungen, etwa bei umgestürzten Bäumen. Bei Haldensleben verursachte der Sturm mehrere Stromausfälle.

Haldensleben - Der Sturm hielt die Feuerwehr am Wochenende in der gesamten Börde in Atem. Seit Freitag verzeichnet die Leitstelle bis zum Sonntagmittag insgesamt 219 Einsätze. Die Feuerwehr in Haldensleben musste etwa 30 Mal ausrücken. „Das meiste waren umgestürzte Bäume“, sagt Wehrleiter Frank Juhl.