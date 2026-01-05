Im Ameos Klinikum in Haldensleben arbeiten einige Fachkräfte aus aller Welt, genau wie in Oschersleben. Eine Krankenschwester aus der Ukraine erzählt, was sie alles geschafft hat und warum sie gern bleiben möchte.

Pflegefachkraft Maryna Kostohryz (links) kommt aus der Ukraine, möchte in Deutschland bleiben und sich weiterbilden. Gemeinsam mit Alexandra Jung, Krankenhausdirektorin in Haldensleben und Oschersleben, geht sie den Gang auf einer Station entlang.

Haldensleben/Oschersleben. - Zu jeder Schicht fährt Maryna Kostohryz bei Wind und Wetter und egal, ob es hell oder dunkel draußen ist, mit dem Fahrrad ins Krankenhaus. Die Ukrainerin ist seit mehr als drei Jahren in Deutschland und arbeitet als Pflegefachkraft im Haldensleber Ameos Klinikum. Bevor ihr Diplom anerkannt wurde, war sie für mehrere Monate als Pflegeassistentin beschäftigt.