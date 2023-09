Familienleben in Sachsen-Anhalt Umfrage zeigt Frust bei Patienten in Haldensleben

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. So bewerten viele Haldensleber die medizinische Versorgung in ihrer Stadt als nicht zufriedenstellend. Besonders in der Kritik bei Familien steht die Situation mit Kinderärzten.