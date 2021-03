Hans-Eike Weitz und seine Enkelin Alexandra demonstrieren bei einer Stellprobe die Mächtigkeit der umgefallenen Pappel. Foto: C. Arendt-Nowak

Umgestürzte Pappel: Dem Rottmersleber Ortsbürgermeister bereitet der Zustand des Holundertals Sorgen.

Klein Rottmersleben l Eine riesige Pappel am Eingang des Holundertals in Klein Rottmersleben, die der jüngste Sturm zu Fall gebracht hat, gibt dem Rottmersleber Ortsbürgermeister Hans-Eike Weitz Anlass zur Sorge. Gemeinsam mit seiner achtjährigen Enkeltochter Alexandra demonstrierte er die Mächtigkeit des hohlen Baumes. Alexandra setzte sich in den Baum.



„Die zweite Pappel dort drüben sieht sicher ähnlich aus; große Teile davon liegen ja schon am Boden“, erklärt er mit Blick auf die gegenüberliegende Seite des Weges. Er befürchtet, dass, wenn der Baum fällt, das gesamte Holundertal gesperrt werden muss.



Erholungsgebiet hat schon bessere Zeiten erlebt

Wahrlich hat das Erholungsgebiet schon bessere Zeiten erlebt. Wehmütig denkt Hans-Eike Weitz daran zurück, als Spaziergänger und Ruhesuchende hier noch gern herkamen. Der selbstgebaute Pavillon wurde ebenso gern genutzt wie der Grill daneben, Kinder haben die Spielgeräte gern erobert. Heute verwittert alles, weil niemand mehr da ist, der sich darum kümmert.



Der Teich gleich am Spiel- und Treffpunkt ist als Löschwasser-Entnahmestelle deklariert. Aber dass hier im Ernstfall noch Wasser genommen werden kann, um Brände zu löschen, bezweifelt der Ortsbürgermeister stark. Der Teich müsse entschlammt und saubergemacht werden. Lediglich ein paar Stockenten fühlen sich hier noch wohl. Auch in der Tüpke, einem kleinen Graben, fließt kaum noch Wasser.



Auch zum Spazierengehen und zum Wandern quer durch das Holundertal, um an der Bebertaler Straße wieder herauszukommen, lässt das Holundertal nur noch wenig Raum. Schon im Eingangsbereich weist Hans-Eike Weitz auf Bereiche hin, in denen zu erkennen ist, dass der Weg durch Bruchholz von den Bäumen übersät ist.