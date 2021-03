In der Werkstatt von Wilfried Leberecht herrscht Hochbetrieb. Ronja (von links), Pepe, Ida und Benjamin gehören zu den Kindern, die in Klüden mit Hilfe ihrer Eltern und Großeltern Nistkästen für Stare bauen und sich mit ihren Namen an dem Holz verewigen. Foto: Anett Roisch