Der Campingplatz in Süplingen hat einen neuen Pächter. Und der hat vor der neuen Saison noch einiges zu tun. So sollen die Freizeitangebote ausgeweitet und einige Arbeiten am Platz selbst vorgenommen werden. Das sind aber nicht die einzigen Veränderungen.

Haldensleben - Der Campingplatz in Süplingen hat einen neuen Pächter: Thomas Kopf. Am 20. Februar 2023 wurden die Verträge mit der Stadt Haldensleben unterzeichnet. Der Magdeburger startet mit einem ambitionierten Plan in die neue Saison. Denn die soll bereits am 1. April beginnen.