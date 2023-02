Karneval Uthmödener Faschingsumzug: Verrückt nach Chips und Spaß

Ein Volkspolizist ist der Bodyguard der Königin, sexy Männer tanzen in Netzstrumpfhosen, eine wilde Bande von Feuerwehrleuten zieht durch die Straßen und ein Professor schmeißt Chips in die Menschenmenge. Was ist los in Uthmöden?