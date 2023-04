Drei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren sind am Sonnabendabend in ein Gebäude der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule eingedrungen und haben es komplett verwüstet. Fotos und weitere Einzelheiten gibt es hier.

Kinder randalieren in Grundschule in Haldensleben: Fotos zeigen Ausmaß der Zerstörung

Haldensleben - Fassungslos steht Ingo Vogler am Sonntagvormittag auf dem Hof der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule. Er kann nur den Kopf schütteln. „32 Jahre bin ich jetzt hier an der Schule und sowas habe ich bei Weitem noch nicht erlebt“, sagt der Schulleiter. Dass er am Wochenende zur Schule gerufen wird, passiert ihm nicht oft. Am Sonnabendabend jedoch ist es so.