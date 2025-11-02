Zwei junge Bäume liegen zerstört am Ufer der Ohre. War es der Sturm – oder blinde Zerstörungswut? Die Stadt Haldensleben und die Polizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vandalismus in Haldensleben: Wer hat an der Ohre gewütet?

Diese Birke und eine Esche an der Ohre in Haldensleben wurden umgestoßen – die Stadt vermutet Vandalismus.

Haldensleben - Ein trauriger Anblick an der Ohre in Haldensleben: Zwei junge Bäume – eine Birke und eine Esche – liegen samt Stützgestell am Boden. Der Schaden wurde laut Stadtsprecherin Anja Malek über das Beschwerdeportal gemeldet.