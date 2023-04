Verwüstung in einer Haldensleber Grundschule Randalierer: Wer bezahlt den Schaden, den die Kinder angerichtet haben?

Drei Jungen haben in der Otto-Boye-Grundschule in Haldensleben randaliert. Sie verwüsteten ein ganzes Schulhaus. Auch in der Woche danach beschäftigt das alle Beteiligten. Wie wird es nun mit den Kindern weitergehen und wer bezahlt den entstandenen Sachschaden?