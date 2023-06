Verdi-Streik für mehr Lohn Erhebliche Einschränkungen erwartet: Hermes-Mitarbeiter streiken am Mittwoch in Haldensleben

Bei Hermes Fulfilment in Haldensleben wird am Mittwoch gestreikt. Über 1000 Mitarbeiter werden bei einer Kundgebung und einem Demonstrationszug durch die Stadt erwartet, kündigt die Gewerkschaft Verdi an. Welche Auswirkungen wird das haben und was sagt das Unternehmen dazu?