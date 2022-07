Verein plant Kultur-Clips von Haldensleben

Haldensleben - „Wir sind trotz Corona zusammen geblieben“, bekräftigte Michael Reiser, stellvertretender Vorsitzender des Vereins KulturHeimat Haldensleben. Zwar sei in der zurückliegenden Zeit nicht so viel passiert wie in den Jahren zuvor, dennoch seien die Gruppen im Verein aktiv gewesen. Fortschritte habe es vor allem im Digitalen gegeben.