In Born (Landkreis Börde) versuchte ein 13-Jähriger Kradfahrer ohne Kennzeichen vor der Polizei zu flüchten.

Westheide/Born (vs) l Während einer Streifenfahrt am Montag (13. Juli) gegen 16.30 Uhr fielen der Polizei in der Dorfstraße der Ortslage Born (Landkreis Börde) zwei Krafträder auf. Eines der Krads besaß kein amtliches Kennzeichen. Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf.

Die Kradfahrer beschleunigten daraufhin und flüchteten verkehrswidrig in ein Waldgebiet. Dort verlor einer der beiden, ein 13-Jähriger, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein Gebüsch. Der Versuch zu flüchten wurde unterbunden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.